Cuál es la situación actual de las escuelas y docentes privados de Entre Ríos

Sergio Pesoa, Secretario General de SADOP, dialogó consobre la situación de las escuelas y docentes privados."Desde que se decretó la pandemia, diagramamos una militancia virtual y no hemos dejando de accionar al respecto. Tenemos una buena relación con los ministros de Educación y la semana pasada tuvimos una reunión por las partitarias", expresó."Hemos mantenido reuniones virtuales con las distintas organizaciones y con el Presidente del Consejo General de Educación, para mantener los derechos de nuestros compañero", dijo.Y agregó que "la pandemia lo que modifico fue la manera de llevar el contexto laboral de donde estamos que era un aula, a la casa"."El Sindicato a nivel nacional, realizó una encuesta que abarcó a más de 8 docentes privados en todo el país, donde se determinó que la mayoría de los profesores trabajan más horas que las normalmente y además, las trabajan fuera del horario habitual", indicó.Sobre el trabajo dijo que "el primer mes nos desbordó a todos porque nadie estaba preparado y puede ser que los docentes hayan mandado muchos contenidos"."No es lo mismo tener que dar clases en un aula, con los chicos sentados y con una lista de alumnos, que dar clases en tu casa. No todos los docentes tienen los medios para poder hacerlo".Sobre el pago de cuotas de las escuelas privadas, dijo que "en el caso de Entre Ríos, han bajado los pago de la cuotas, pero no a niveles que compliquen la situación. Hemos mantenidos a nuestros docentes dentro de este esquema tan complicado y no tuvimos denuncias por malos pagos".Al finalizar, aclaró que "A los padres que se les veía afectado el sueldo, tenían permitido no abanar la cuota de las escuelas. Así estaba dispuesto por el Ministerio".