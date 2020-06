El recuerdo al cantante Pau Donés por su amigo paranaense

El cantante y compositor español Pau Donés, vocalista del Jarabe de Palo, murió este martes en Barcelona a los 53 años de edad a consecuencia del cáncer que se le diagnosticó en 2015. Dante "Poly" Maestro, es un paranaense que hace 28 años vive en España y cuenta la relación que lo unía al artista."Además de las víctimas que se pierden por el virus que está atacando a todo el mundo, también uno va dejando en el camino a seres queridos que parten por otros motivos, como es el caso de Pau Donés", expresó aPoly."Lo conocí por una cuestión de trabajo, una productora de España trabaja con artistas. Cuando Pau presenta la maqueta de Flaca, y un amigo de Argentino recupera esa maqueta y le da la importancia que necesitaba para despegar", contó.Y agregó que "tuve la suerte de trabajar con él. Todas las personas que lo conocieron, coinciden es que era una muy buena persona, y en lo cercano que era. Él no era un divo, más allá de que sea alguien popular, mantenía su personalidad y su carácter".Sobre la enfermedad que tuvo el artistas, dijo que "escribió un libro que se llama 50 palos y sigo soñando, en donde hace una reseña de que el cáncer le dio alegría. A raíz de eso un periodista muy reconocido en España le preguntó que le veía de bueno a la enfermad, a lo que le contestó que lo había hecho parar en su vida y quedarse con las cosas simples de la vida que había olvidado y que le daban placer"."Entre esas cosas era volver a ser padre y estar cerca de sus hijas. También a reencontrarse con amigos que había dejado en el camino, por el ritmo que lleva este tipo de profesión", mencionó."Las perdidas siempre duelen y no hay remedios para superarlas, pero cuando te cruzas con una persona que te ha dejado tantas cosas y que ha sido tan parejo en su ritmo de vida, es muy cálido. Era como un amigo más barrio"."Con los años cada vez es más difícil. SI bien uno está en país con el mismo el idioma, hay que jugársela y luchar para sobrevivir. Es complicado, porque el sentimiento y los amigos no son como los argentinos", dijo.Llegó a España porque "me trajo mi señora. Ella es enfermera y tenía la posibilidad de trabajar en este país. En ese momento estábamos de novios y le dije que vengamos y que probemos suerte"."Acá estamos peleando como desde el primer día, con hijos y juntos"."La productora de Joaquín era la misma que de la Pau. Tuve la suerte de estar muchos años al lado de él, de hecho me ayudó mucho con el tema de la documentación en España. En esa época era muy complicado conseguirla", contó.