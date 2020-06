Dos motocicletas chocaron en calle Casiano Calderón y hospitalizaron a un joven

Dos motocicletas chocaron este mediodía en la intersección de calles Casiano Calderón y JuanUno de los motociclistas sufrió heridas en una de sus piernas y fue trasladado hacia el hospital San Martín de la ciudad de Paraná, mientras que el segundo conductor, no sufrió lesiones y dialogó con Elonce para explicar las causas del accidente."Yo venía por Casiano Calderón y el chico que venía por Juan Soldado, no me vió y siguió. A mí, no me dieron los frenos para parar y lo choqué al medio de la moto", remarcó el joven y agregó:, explicó.Asimismo, el joven reconoció que, resaltó y agregó que "en Casiano Calderón, se transita rápido, casi como una avenida", indicó.Por otra parte, señaló queel motociclista y agregó que "me duele la mano, pero estoy bien. Solamente, la moto tuvo daños".En el lugar, la policía implementó un operativo para ordenar el tránsito,