Aseguran que el consumo de medicamentos bajó más de un 15 % durante la pandemia

Precios y obras sociales

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, aseguran que el consumo de medicamentos bajo alrededor de un 15 por ciento durante la pandemia. El presidente de la entidad, Emilio Irigoiti, en relación al precio de los mismos comentó aque "los precios están dentro de los parámetros normales, en lo que va del año el aumento es de un nueve por ciento promedio".y aumentó la demanda de productos de venta libre", remarcó Irigoiti.En este sentido señaló que, en un momento de la cuarentena, "aumentó la demanda de productos de prevención y cuidado, como el alcohol en gel, barbijos, antisépticos y desinfectantes, por lo que en un momento sufrimos una faltante de stock".En relación a la automedicación, Irigoiti, indicó que "siempre hubo esta práctica, pero no aumentó el porcentaje. En el colegio, trabajamos mucho sobre el tema, realizábamos charlas en torno a la importancia de no tomar medicamentos sin estar rectados"."Con Pami, estamos trabajando bien, viene pagando en tiempo y forma. En general los medicamentos no han aumentado demasiado, está dentro de los parámetros normales. En lo que va del año va en relación a un nueve por ciento", argumentó.En cuanto a los medicamentos genéricos, el presidente del colegio dijo que en su mayoría "las personas no prefieren los medicamentos genéricos, se guían más por las recomendaciones que les da el médico o por las marcas que ya consumen".Teniendo en cuenta los precios establecidos en las farmacias, señaló que "las farmacias no son formadoras de precios, por ejemplo, el alcohol venía con un precio establecido, de todos modos, algunas farmacias vendieron más barato del costo estos productos, para beneficiar al cliente, pero no se puede trabajar a pérdida".