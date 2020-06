Paranaenses fueron a pescar a Villa Urquiza y se lo impidieron: La explicación

Actividades permitidas

Villa Urquiza es una de las ciudades costeras ubicadas en la orilla del río Paraná, es la que mayor cantidad de turistas captaSabido es que la cuarentena paralizó todas las actividades en el país y con la apertura gradual en la provincia de Entre Ríos,. El decreto autoriza el desarrollo en la provincia de las siguientes actividades físicas o deportivas individuales: tenis, padel, pelota a paleta, badmington, golf, footgolf, equitación, tiro deportivo, tiro con arco, canotaje, remo, vela, sup (Stand up paddle), natación en aguas abiertas (solo para entrenamientos), yCon la apertura de las actividades, muchos adeptos a la pesca, se volcaron a las costas de diferentes ciudades para "despuntar su vicio"para ir a pescar, ingresaron a la ciudad, pero agentes municipales,y no se les permitió llevar a cabo la actividad de pesca."Comenzó el movimiento en la ciudad, como en otras ciudades y paulatinamente, se van habilitando las actividades", dijo el intendente al hablar conEn referencia a lo ocurrido con los pescadores, Tennen sostuvo que "la pesca habilitada es la artesanal o la comercial. Mientras que el decreto provincial autoriza la pesca para aquellas localidades ribereñas que tenemos la suerte de tener el río Paraná,", remarcó.Cabe recordar que el Decreto 787 del gobierno provincial, establece que "los municipios y las comunas ejercen el poder de policía en materia de habilitaciones comerciales, salud pública, seguridad, higiene y bromatología de acuerdo a lo que dispone el art. 240 inc. 21 de lo Constitución Provincial,coordinada con los gobiernos nacional y provincial", se indica en el texto."Los ciudadanos, los vecinos de Villa Urquiza o de otras localidades, pueden ir a pescar a las costas de sus ciudades.. Lo mismo ocurre con", resaltó el intendente Tennen.Asimismo, el decreto provincial sostiene que las actividades autorizadas "requieren la habilitación concomitante de la autoridad municipal y/o comunal, según el caso", explica el texto y lo amplía en el Artículo 3º: "", señala el escrito que rige en la actualidad.En tanto, el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, se refirió a la situación de las personas que se domicilian y viven en Paraná, pero cuentan con una casa, cabaña, quinta o casa de fin de semana en esa localidad turística.y agregó que "tenemos que evitar la circulación de personas que no son de la misma localidad", dijo Tennen.Por otra parte, el Decreto 787 del gobierno provincial indica en las consideraciones generales, se establece que "previa aprobación de los respectivos protocolos siguiendo las recomendaciones generales que acompañan al presente decreto", afirma el texto del decreto.