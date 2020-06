Once Directores: "Hacer un largometraje en el país, es un proceso largo"

Once Directores abordó este martes la experiencia de la realizadora audiovisual paranaense y residente en la provincia de Córdoba, María Ángeles Terraza Córdoba.La joven habló de sus gustos en el marco de las realizaciones audiovisuales, del trabajo que hace sola, o con productores y directores y de lo que está proyectando para el futuro cercano.Una nueva emisión del ciclo Once Directores, dedicado a los realizadores audiovisuales de la región, se vio este martes desde las 23, por la pantalla de Elonce. También se puede ver los sábados a las 21.30.Por ahí el rodaje es una instancia en donde hay una energía creativa muy grande, en donde yo particularmente no me siento cómoda". El montajista es quien compagina las imágenes, en un programa de edición., que no es mío. Usé un texto, que parte de una entrevista a Pina Bausch, creadora de la danza contemporánea. Es una entrevista muy íntima, me gustó, extraje texto, hay una relación entre imágenes y sonidos. Está acompañada de una música experimental".", puntualizó.Respecto de las imágenes de archivo con las que trabajó, definió: "me hace sentir libre, no depender de un equipo de rodaje, de un itinerario. Te da libertad de hacerlo con lo que tenés en casa".", aseguró Terraza Córdoba.Las historias, para contarlas, "en el caso de que sea material de otro, cuando lo recibo, generalmente no tienen un discurso si se trata documental. Muchas veces si es ficción, ya está guionado. A mí me gusta que tengan una mirada, me gusta que el director pueda tener una propia mirada de esa historia. Veo, cuando llega un director, que le pasa algo con esa historia que le despierta cosas de la infancia, cosas que no pudo resolver, hay algo de purgación en todo el proceso de la película. Siente que lo tiene que hacer, para poder estar tranquilo".Definió asimismo que"Cuerpos fue un proceso propio, es una gran diferencia editar material propio y editar material de otros directores. Cuando uno edita material propio uno elige qué hacer, quería hacer algo experimental", puso relevancia."Cuando uno monta material propio, hay un montón de exigencias que puede obviar, porque uno pone las reglas de juego, son tus decisiones. Uno después lo tiene que defender. Pero es importante tener los dos parámetros", precisó la realizadora.Cabe recordar queCon "El rio corre" fue "un proceso muy largo, en una mudanza descubrí un VHS que fueron grabados en los años 90 hasta el '98. Mi tío también grababa y me prestó su estudio para digitalizar ese material. Era material familiar, durante años estuve filmando por filmar. Me di cuenta que tenía 25 horas de material fílmico, más cinco horas de material de archivo. Me presenté en el Ficer 201º8, con este proyecto que en su momento se llamó 'Las Frágiles', y en 2019, lo presenté como 'El río corre'. El cambio de título se debió a que tenía que ver con cuestiones de la región, además hay un grupo que toca al final, grupo Cáscara, que es de Paraná, y hacen el tema 'El río humano', también venía por ese lado el título"."Un productor básicamente es alguien que ve tu producción y ve la factibilidad de esa producción de determinados cortometrajes. Antes de rodarse, ve los festivales que puede participar y se rueda en función de esa estética", afirmó.porque era un historia regional, con músicos de la región actores de la zona. Se busca que el cine regional pueda diferenciarse, separarse de lo que es Buenos Aires"."Lo subimos a plataformas virtuales y empezamos a inscribirnos en distintos festivales, pagás un mínimo en dólares, si es internacional", relató.En otro orden afirmó:Elonce.com.