Se conmemora en la Argentina el Día del Geólogo

El 9 de Junio de 1948 se llamó a una Asamblea Extraordinaria en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y así mismo se instituyó el Día del Geólogo. Se propició esta fecha por corresponder a la primera reunión preliminar que originó la creación del Consejo Superior Profesional de Geología y la unidad de los geólogos."A pesar de estar jubilado, todavía sigo realizando cosas de mi profesión. Hace 53 años que obtuve el título de Geólogo, toda la vida me dedique a esto", expresó aJosé Antonio Sanguinetti."Trabajé en la gerencia de la Comisión General de Energía Atómica, donde se tenía que buscar y explotar los sedimentos de uranio para el abastecimiento de nuestras centrales nucleares", contó.Y agregó que "en los años 70 no se le prestaba tanta atención al tema de la exposición de las radiaciones, como ahora. Entonces no teníamos muchas precauciones y estamos bastante expuestos".Sobre las barrancas de Diamante, dijo que "ese tema lo heredé por la participación que tuve en el proyecto Paraná Medios, donde debíamos estudiar el comportamiento de las barrancas en relación al embalse que se iba a construir, que al final nunca se llevó a cabo"."En la termas hay una presencia de litio, en una proporción mínima, es decir unos cuantos gramos por cada metro cubico por ejemplo de agua subterránea del acuífero guaraní", finalizó.