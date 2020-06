La Banda de Música de la Policía interpretó "Inocentes" de La Delio Valdez

La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, celebró este año sus 200 años desde su creación. La banda más antigua del país, estrenó durante la cuarentena la canción Inocentes, del grupo La Delio Valdez.Por este motivo, Aldo Taborda y Agustina Arias integrantes de la banda dialogaron con"La idea surgió, porque con un amigo siempre buscamos temas musicales y un día me tiro este tema y lo comencé a armar. Me pareció correcto hacerlo para la banda de la policía, así podíamos sumar una canción más a las que ya tenemos", expresó Aldo."Comencé con los arreglos musicales, de percusión, piano, bajo, los arreglos de viento. Agustina es tan profesional que no hay que explicarle mucho, le das una canción y arranca", contó.Y agregó que "la canción me pareció buena para poder innovar en el repertorio. Nunca hicimos nada de La Delio Valdez, una banda muy reconocida, y creo que la onda del tema va con la banda"."La edición del video la hicimos junto a un amigo que trabajamos hace muchos años y también es el encargado de los videos instruccionales de la policía".En tanto, Agustina contó que "primero se graba cada instrumento, luego se arma la pista y recién ahí me la pasan a mí para ponerle la voz en vivo. Los artistas somos los más golpeados con esta situación y nos hemos reinventado para que la gente nos siga escuchando".Sobre La Delio Valdez, dijo que "es una banda conformada hace muchos años y que su género musical es muy vistoso. Sus videos musicales tienen una puesta en escena muy atrapante. Tiene grandes musicales, la voz del grupo es Ivonne, una ex Bandana"."La última vez que tocamos fue en febrero en La Fiesta del Ternero, después surgió todo esto. El 25 de mayo también estuvimos en un acto oficial en la Casa de Gobierno. Para el día de La Bandera vamos a estrenar un video institucional".Al ser consultados sobre lo que más extrañando, dijo que "el contacto con las personas. Apenas pase todo esto lo primero que quiero hacer es subirme a un escenario, uno nació para esto".