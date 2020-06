El Turf pide volver a la actividad: Corren riesgo 600 mil puestos de trabajo

La industria del Turf pide volver a la actividad, ya que es uno de los sectores más afectados por la pandemia."Somos una de las actividades más golpeadas y con la pandemia se han parado unos 600 mil puestos de trabajos", expresó aRoberto González, periodista que realizar la cobertura de Turf en nuestra provincia."Esta actividad no está bien vista, más que nada por el tema del juego. Pero la verdad que hay mucha gente trabaja de esto, y muchos de los trabajos que se realizan son manuales, entonces una maquina no puede suplantar ese labor", dijo.Y agregó que "El Turf está totalmente parado, no solamente en Entre Ríos, sino en todo el país. Hace un tiempo hubo una reunión con el ministro a cargo de las loterías y con las autoridades de los hipódromos más grandes, pero se resolvió que recién en agosto se iba a retomar la actividad".En ese sentido, dijo que "si arranca en agosto el Turf, la actividad prácticamente va a desaparecer. Hay productores que no aguantan más esta situación, ya que no saben cómo sostener a su caballo y a raíz de eso se cae todo el esquema de la actividad"."El 13% de los caballos que corren en los hipódromos más importantes del país, son de Entre Ríos. También en la provincia tenemos ocho hipódromos donde se corren asiduamente, 12 Hockey Club y alrededor de 25 pistas cuadreras. Nosotros necesitamos que la actividad vuelva, porque al estar parado el Turf se cae toda la infraestructura del caballo", explicó."Ya presentamos a varios intendentes los respectivos protocolos, porque ahora va a venir otro sistema del juego. Primero se presta un protocolo sobre la salud, y después uno sobre el juego. Pero nosotros queremos llegar a hablar con las autoridades, pero la actividad está muy comprometida y la gente está muy mal".Al respecto, dijo que "el próximo viernes a las 11 horas realizará un banderazo en todos los hipódromos o pista del país. Acá en la zona se va a realizar en Oro Verde, también se va a replicar en Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay".