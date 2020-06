Pesca deportiva de costa: en Club de Pescadores de Paraná definen protocolo

Fabián Blumenblat, presidente del Club de Pescadores de Paraná

Recordemos que la habilitación de los clubes será parcial, según se anunció mediante decreto provincial.dijo aque trabajan como institución para poner en práctica este deporte. "Tenemos una dificultad mayor respecto de otras actividades deportivas, se diferencia mucho de otras actividades que se están permitiendo, ya que en una cancha de tenis, una cancha de paddle, por citar algunos deportes que se habilitaron uno puede dar turnos, cosa que no puede pasar con la pesca y menos con el club de Pescadores", afirmó.Destacó que ante esto, tiene un protocolo que presentará este martes a la comuna de Paraná. "No está especificado de parte de la municipalidad, los horarios. Yo tomo los horarios que nos dieron para la actividad administrativa del club, que es de 9 a 17. Propondremos dos turnos, de 9 a 15, y de 15 a 19. Lo otro que se complica es cómo se dan los turnos. Estamos hablando con la gente de deportes, para ver cómo organizarlo. Otro de los inconvenientes es que si bien es un deporte individual, cuando se encuentran los socios, va a venir uno, va a venir otro, y al fin se van a juntar", afirmó."Espacios como quinchos, salón de socios, cantinas y demás, permanecerán cerrados. Al igual que los baños que son generales, con vestuarios, también serán cerrados. Tendríamos habilitados solamente los baños individuales cercanos a la costa. El fin para el que se abre el club es para la pesca de costa", indicó asimismo.Ante esta consulta afirmó: "Está alejado, todavía, según los pronósticos, va a bajar nuevamente. Pero, más allá de qué se pesca o no, el ritual es más lindo".También en la institución tienen el deporte de pelota a mano. "No está específicamente encuadrada, pero consulté y corresponde a pelota a paleta. A esto me resulta facilísimo abrirlo, porque se dan turnos, pueden entrar dos, otros dos esperan, todo esto está especificado. No sucede lo mismo con la pesca y los turnos".