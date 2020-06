Sector gastronómico: "La gente debe exigir medidas de higiene como un derecho"

En Paraná fueron habilitados los bares, restaurantes y confiterías, con estrictos protocolos de cuidado que deben respetar tanto los dueños y trabajadores de los locales, como los comensales."Hay ciertos parámetros que todos debemos respetar y que si los cumplimos vamos a estar bien, como el distanciamiento, la higiene y el cuidado de elementos personales", expresó aPablo Basso, titular del control de alimentación y bromatología."En los bares y restaurantes hay ciertos protocolos aprobados y en breve seguro comienzan capacitaciones sobre estos protocolos, porque es muy importante que las personas que brindan estos servicios sepan para que están impuestas las normas", comentó.En ese sentido, dijo que "Si uno habla con personas que hayan recorrido los bares en ciudad de Paraná entre otras, se va a dar cuanta que no está muy controlado el tema de los protocolos"."Y eso es una preocupación, porque es un sector que tenía cierta demanda. Cuando trabajamos los protocolos, los habíamos pensado casi con la idea de restaurantes, es decir que se trabaje con turnos previos y que no haya circulación de gente", dijo."Son medidas que hemos escuchado mucho, pero nos cuesta llevarlas a cabo con responsabilidad. Pero entendemos que lugares como las cervecerías tiene mucha rotación y circulación de gente".Y agregó que "este tipo de cosas no se pueden desarrollar así. Necesitamos responsabilidad de las personas, de los que ofrecen los servicios y de los controles de parte de las autoridades"."Hay que crear esta `Nueva Normalidad´, debemos crear un lugar donde estemos cómodos pero también que nos sintamos cuidados. No volver a lo que teníamos antes, porque es muy riesgosa".A su vez, mencionó que "nosotros sabemos que al habilitar esos lugares aumenta el riego de tener mayores contagios en algunos lugares, pero también sabemos que todas estas cosas bien diseñadas, protocolizadas y llevadas a cabo con responsabilidad, se pueden evitar"."Por eso el tomar el nombre de los clientes es necesario, para ante la aparición de algún caso, es muy importante poder hace run control, un bloqueo, saber quiénes fueron las personas que estuvieron para recomendarles las medidas a seguir", explicó.Sobre los controles, dijo que "las medidas deberían correr por cuenta de las autoridades que realizan las habilitaciones. Pero debemos hacer una cooperativa de responsabilidades, porque la fuerza policial no llegaría a controlar todo, porque no serían faltas para multas, sino fallas en donde no nos estamos protegiendo bien"."La gente debe controlar mas, porque debe exigir las medidas de seguridad como un derecho. Yo creo que aportando entre todos y haciendo las cosas bien, podemos conservar al actividad".