Cerró el espacio Chacabuco Art Multiespacio: "Nadie se esperaba esto"

ChacabucoArt cierra sus puertas, de modo definitivo. La extensión de la cuarentena impidió que podamos retomar los... Publicado por Chacabuco Art en Viernes, 29 de mayo de 2020

Chacabuco Art Multiespacio, era un lugar dedicado al arte, arquitectura y animación de la ciudad de Paraná. Hace unos días, el propietario anunció en las redes sociales el cierre del espacio."Chacabuco comenzó a funcionar en el 2011 con el taller de historietas que yo dictaba. Comencé solo y después se unieron otros animadores", expresó aRicardo Jaimovich, dibujante y propietario del lugar."También sumamos artistas plásticos, y había directores de cine. Solíamos hacer exposiciones a través de un trabajo de colectivo muy lindo. Yo vivía ahí, y recibíamos chicos y grandes", dijo.Y agregó: "Era un especio independiente, nosotros no recibíamos ayuda de nadie, fue un gran esfuerzo, primero mío, pero después fue colectivo, que generó algo hermoso".Al respecto del cierre, contó que "desde el año pasado estábamos intentando que el trabajo sea más equitativo, pero la crisis económica que afecto a gran parte del país, hizo que generemos unas deudas que teníamos que ir pagando, para mantener el espacio"."Cuando arrancó este año, pensamos en realizar talleres para poder recuperar el dinero, pero llegó el Covid y no pudimos. También se sumaron algunas cuestiones personales y eso generó que tuviera que cerrar el espacio", contó.Y continuó: "Yo soy el propietario, de ese lugar. Nosotros tenemos que mutar a otras cosas, a otras actividades. No solamente yo estoy en estas situaciones, muchas personas están en la misma. Nadie se esperaba esto"."Desde Cultura, hay un protocolo que se está estudiando, y yo no llegué a eso. Yo no culpo a nadie, fue una circunstancia que venía desde años anteriores. Todos los espacios culturales sufrieron ciertas crisis. Este sector es muy sensible", indicó.Para finalizar, dijo que "yo no estoy para quejarme, sino para aportar ideas y para generar otro tipo de ámbitos y de ayuda. Se tiene que dar un espacio de encuentro para salvar el arte".