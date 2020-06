Florerías piden que prohíban que los "canasteros" vendan en el cementerio

Un grupo de florerías de Paraná, solicitan que prohíban que los "cansteros" vendan en el cementerio. Ellos argumentan que todos los vendedores ambulantes, que se instalan de camino al mismo, son de Santa Fe.", comentó la dueña de una reconocida florería de la ciudad, Veronica Garay, aA su vez remarcó que "sabemos que todos ellos son de Santa Fe, por eso pedimos que les pongan un freno. Nosotros no tenemos permitido vender en Santa Fe, y ellos si pueden estar acá. Estamos agotados, queremos que les den trabajo a los paranaenses no a la gente de afuera"."Este problema no viene de ahora, hace muchos gobiernos que pedimos que alguien haga algo. A nosotros nos afectan mucho los vendedores ambulantes, ademásd", sentenció la comerciante.En este sentido, declaró que "ahora se viene el día del padre y nosotros queremos que haya más controles y que alguien nos cuide. Los colectivos de Paraná a Santa fe no funcionan, entonces pensamos que ellos deben venir en auto, y nadie los controla, allá hay más contagiados de coronavirus que en nuestra ciudad".