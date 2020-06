Entregan más de 500 bolsones de PAMI en el Centro de Jubilados Nacionales

Durante esta semana se realiza la entrega de bolsones de alimentos a jubilados afiliados a PAMI en el Centro de Jubilados Nacionales en Paraná, ubicado sobre Belgrano 138."A pedido de PAMI, abrimos las puertas del Centro y desde este lunes y hasta el viernes 12, de 8 a 12hs, se realiza la entrega de los bolsones de alimentos correspondientes al mes de febrero que habían quedado pendientes", comunicó ael responsable administrativo del Centro de Jubilados Nacionales en Paraná, Sebastián Mangalavite."El Centro, ubicado sobre calle Belgrano 138, por la cuarentena, permanecía cerrado desde marzo y para la atención al público se dispuso una guardia telefónica de tres veces a la semana, a través de la que le informamos la situación al afiliado", indicó Mangalavite al tiempo que aclaró: "Hasta que no tengamos la resolución de Anses, no atendemos al público"."Si bien tenemos un servicio de enfermería y las dosis de vacunas antigripales, tampoco podemos vacunar porque no tenemos un protocolo para eso", comentó.