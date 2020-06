Empleados de la distribuidora Bruzzoni reclaman por sueldos adeudados

Empleados de la reconocida empresa distribuidora y de venta minorista de bebidas "Bruzzoni" reclaman por sueldos adeudados. Aseguran que, pese a que la firma no dejó de desarrollar su actividad durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, no ha cumplido con los haberes de los últimos tres meses.Lucrecia Arias contó aque "se nos deben sueldos de marzo, abril y mayo. Intentamos hablar con el dueño de la empresa y no tuvimos respuestas, por lo que tuvimos que acercarnos al Sindicato de Comercio".Resaltó que "las ventas siguen siendo normales e incluso se vende más que antes de la cuarentena, entonces no entendemos el por qué de lo que nos deben".Por su parte, Agustina Cortopassi, puso de relieve que "la mayoría de los chicos tienen hijos. Tenemos alquileres y nuestros gastos. No se puede aguantar más. Para nosotros esta situación es extrema, porque siempre quisimos arreglar con el propietario pero no conseguimos respuesta".Comentó que el viernes tuvieron audiencia "para intentar solucionar las cosas. Se avisó a los abogados que ese día, desde las 18, si no había pagos, comenzaríamos con la retención de servicios". Y como no les abonaron, iniciaron las protestas.Manifestó que "en total somos 15 los empleados, todos en la misma situación, de los cuales ocho iniciamos las tratativas con el sindicato".En tanto, Arias acotó que no saben el motivo por el cual no les están pagando. Y que están viendo "el abanico de posibilidades". Se han comunicado "con los abogados de Bruzzoni, pero sin respuestas".