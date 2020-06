Video: Un cortocircuito originó un incendio en una vivienda de Puerto Sánchez

Un voraz incendio afectó en la noche de este domingo, a una vivienda del barrio costero de Puerto Sánchez, de la capital entrerriana, pudo confirmar Elonce. Según revelaron los Bomberos Voluntarios de Paraná que trabajaron para sofocar el fuego, no hubo personas lesionadas en el siniestro.El incendio ocurrió pasadas las 22, en calle El Pescador al final del barrio y los vecinos, colaboraron con los Bomberos para sofocar rápidamente el fuego y que no afectara a otras viviendas de la zona.Los moradores no estaban en la vivienda cuando un cortocircuito en la instalación eléctrica, dio inicio al fuego, el cual consumió una habitación y se debieron lamentar importantes daños materiales en la casa.Elonce pudo saber que los Bomberos Voluntarios, lograron rescatar de entre las llamas, a un perrito que se encontraba en la vivienda al momento del incendio.