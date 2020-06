Falleció el periodista Eduardo Camargo

En el Día del Periodista falleció Eduardo Camargo. Según supo Elonce, había estado internado y su cuadro se complicó.



Sus inicios transcurrieron en Basavilbaso, donde fue convocado para participar de un programa de radio. El programa comenzó desde el Centro Israelita, luego desde su casa. "Hacíamos reportajes, leíamos noticias de la actividad social, cultural y deportiva de la ciudad", recordó en una entrevista que le realizaron hace algunos años.



Asimismo, formó parte del equipo de automovilismo de la radio AM de Concepción del Uruguay. También fue convocado para trabajar en LT 26 radio Nuevo Mundo de Colón.



En 1985 se radicó en Paraná. Fue camarógrafo de piso, cronista y conductor de un micro de deportes. Por un año integró el equipo de automovilismo de LT 14.



Desde 1995 al 199 99 fue encargado de prensa de la Cámara de Diputados. "Junto a Héctor Maya en 1999 realicé la misma tarea cuando fue candidato a gobernador del peronismo. También de Julio Solanas, cuando fue candidato a intendente en el mismo año, y luego a diputado nacional. Esta tarea se repitió en 2003 cuando Julio volvió a la Intendencia de Paraná, donde fui Director General de Comunicación de la municipalidad", aseguraba.



En ese sentido, Julio Solanas expresó sus condolencias y dijo que "además de ser un compañero fue un amigo entrañable, de la vida. Compartimos la gestión pero era un amigo de esos sinceros y queribles por todos".



"He estado estos días al lado de su familia. Siempre estábamos comunicados. Es una gran pena y estamos todos los amigos dolidos porque no está más entre nosotros. Se lleva el recuerdo absoluto, porque fue una persona excelente", agregó.