12 Monos habló con Elonce TV sobre el homenaje a Juan Carlos Mondragón

La banda 12 Monos, le habían Realizado un homenaje a Juan Carlos Mondragon, el músico, cantautor y comisario retirado, quien murió, el pasado 28 de mayo, a los 84 años. Su obra más difundida, "Juan del Gualeyan", fue compuesta junto a Ángel Vicente Araoz, fue popularizada por "Los hermanos Cuestas"."A raíz de haber realizado este tema a modo de homenaje, representando la música de nuestro país, y llevándola a otros lugares. Se te pone la piel de gallina de pensar todo lo que puede hacer una canción o transmitir un autor o compositor", expresó aMartin, integrante de la banda.En tanto, Darío dijo que "la canción surgió en los ensayos, como solemos hacer cosas libres además de las nuestras canciones. La canción nos gustó y empezamos a contactarnos con varios artistas"."Esas canciones tienen una historia muy larga de muchos, y uno va aprendieron constantemente de esos temas. Nosotros quimismos aportar nuestra historia a esta canción".

Producciones durante la cuarentena

Identidad musical



Los músicos hicieron referencia a como están viviendo hasta el momento, el aislamiento social y obligatorio."Estamos aprovechando este tiempo, para poder tomar distancia y ver lo que sucede, que uno con la vorágine del día no veía. Podemos pensar un poco, no solo como banda, sino pensar toda la escena musical", indicó Martin."A partir de esto se puede plantar un nuevo paradigma de lo que es la música. Uno que está acostumbrado a tocar en festivales y en lugares grandes, que de un día para el otro se pare todo eso, hace que cambie todo el panorama y ver como se sale de esto, para seguir generando nuestra música, poder estar alado de la gente, es un desafío".En ese sentido, dijo que "estamos componiendo y haciendo cosas nuevas".Al ser consultado sobre su identidad musical, Martin, dijo que "uno cuando va madurando como banda, va pasando por varias etapas. Cuando empezas a tocar te queres parecer a alguien"."Una vez que sonás, tener que tener tu identidad, eso es lo difícil. En un estudio uno siempre suena bien, pero hay que buscar que es lo que lo destaca a uno. Nuestra identidad tiene que ver con el litoral", contó.Y agregó que "Mosca, nos dijo que nosotros éramos la banda del litoral, y ahí nos dio un giro 180 grados. Nosotros siempre estábamos mirando bandas de Buenos Aires, él nos dijo, que ya teníamos una identidad propia y que no debíamos parecernos a nadie".Sobre el rock en nuestra provincia, Darío comentó que "hoy en día tiene que ver mucho la difusión. Hay muchas bandas buenísimas en la ciudad de Paraná y alrededores y a veces solo falta tener la oportunidad. Falta el lugar y el espacio para que ese proyecto artístico se muestre y para que la gente lo conozca".