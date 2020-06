Antonio Tarragó Ros tocó en vivo en el Elonce TV y habló sobre sus proyectos

Antonio Tarragó Ros, estuvo dialogando este domingo con Francisco Cuesta, conductor del programa Peña Entre Todos. Ademas, toco en vivo el Petizo Maceta y un saludo musical de su padre, llamado Madrecita.



"Tengo muchas ganas de abrazar a mis amigos. Yo vivo en una quinta, tengo de todo, pero extraño a las amistades, al público, el encontrarse con la gente. También tocar con mis compañeros", expresó a Elonce TV Antonio Tarragó Ros.



"Uno cambia los hábitos, porque estamos acostumbrados a estar entre todos. A mí me gusta cocinar y estar solo, como no salgo todos me llaman por teléfono. Los amigos te tiran un socorro y hablar con ellos y tocarles un chámame, nos salva", contó.



"Cuando yo toco el acordeón es como si me pusieran alas. Es parte de mi cuerpo, me salva para salir del lugar donde a mí me están haciendo daño. Mi corazón pasa a través de este instrumento", dijo.



Y agregó que "a mi gusta todo tipo de música, no tocó Rock porque no sé y porque el acordeón no sirve para eso. Respeto a todos los músicos y todos me conmueven".



"El encuentro con uno mismo siempre hace crecer. Las personas dentro de uno buscan a Dios, esto (la cuarentena) nos va a obligar a encontrarnos con nosotros y con las personas cercas, y eso es una enseñanza". Futuros proyectos

El músico se refirió a un proyecto televisivo que tienen en mente, y dijo que "prefiero que este en el aire, creo que se llama Tierra de Artistas".



Además, contó que "estoy escribiendo con José Curbelo, Artigas, es decir, toda la epopeya de Artigas en décimas y con música regionales de cada lugar. Es algo que me lo debo".