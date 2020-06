Ofrecieron trabajo al bombero que halló dinero y lo devolvió: Expresó su alegría

Devolver el dinero

Alegría y agradecimiento

Video: Bombero voluntario halló 80.000 pesos, los devolvió y rechazó la recompensa

El bombero voluntario de Viale, Héctor Sacca, quién días atrás había encontrado 80 mil pesos en un estacionamiento y los devolvió a sus dueños, tuvo este sábado una buena noticia.El bombero, que esta semana demostró ser muy honesto, vive de changas. Actualmente, junta leña y la vende para sobrevivir. Pero tras el destacado hecho, tuvo la fortuna de ser contratado por una empresa de Paraná.Un bombero voluntario, que presta servicio en el cuartel de la localidad de Viale, halló días atrás un sobre con 80 mil pesos en su interior. Fue el miércoles en un estacionamiento, y debido a que no había nadie en el lugar, decidió subirse a su auto y esperar que alguien volviera por el mismo.Al cabo de media hora, aparecieron un hombre y una mujer que buscaban algo en ese sector del estacionamiento. "Ahí decidí bajarme de mi auto y preguntarles si habían perdido algo. Ellos me dijeron que habían extraviado unos papeles. Fue en ese momento cuando les pregunté si no se les había caído un sobre marrón y de inmediato me dijeron que sí", rememoró el protagonista de este gesto solidario, Ariel Héctor Sacca.No solo que fue felicitado por su acción solidaria de devolver el dinero encontrado, sino que en medio del hecho, se supo que estaba buscando trabajo. Ante esto, el propio bombero voluntario informó que había recibido un mensaje con mucha alegría.Los responsables de la empresa Quaranta de Paraná, se acercaron al domicilio del bombero y le ofrecieron un trabajo, al cual Héctor aceptó y comenzará a trabajar en los próximos días."Hola, quiero hacer público el agradecimiento a la empresa Ingeniero Quaranta de Paraná, que después de devolver el sobre con dinero, me llamó y me ofreció trabajo en blanco. Me siento feliz porque me llegó la bendición de Dios, lo que tanto anhelaba, el trabajo que tanto buscaba", comentó Sacca, según reprodujo el sitio