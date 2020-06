Permiten las reuniones familiares en Paraná: Hasta cuántas personas y qué días

Reuniones familiares

Actividades deportivas

A partir de los decretos Nº 786 y Nº 787 del gobierno provincial, la Municipalidad de Paraná comunicó que adhirió a los mismos, habilitando así la realización de reuniones familiares con un máximo de diez personas y determinados deportes individuales."Estas nuevas habilitaciones son fruto de la responsabilidad de todos los paranaenses", expresó el intendente Adán Bahl. Además, resaltó el compromiso "que tenemos como ciudadanos, de cuidarnos unos a otros, respetado todas las recomendaciones y protocolos para que podamos desarrollar cada una de las actividades habilitadas".Al igual que las anteriores excepciones, estos nuevos sectores habilitados deberán desarrollar su tarea bajo estricto cumplimiento de los protocolos de prevención sanitario sobre la base de recomendaciones del Comité de Emergencia Sanitaria (COES)En el marco de las recomendaciones del Comité de Emergencia Sanitaria (COES) y en adhesión a la autorización decretada por el gobierno provincial, la Municipalidad de Paraná habilitó mediante el decreto N° 798 las reuniones familiares, que deberán realizarse los días viernes, sábados, domingos y feriados, no podrán exceder las diez personas, siempre que estas residan en el mismo centro urbano, no pudiendo trasladarse a otra ciudad para reunirse.Por decreto N° 797, el Municipio habilitó el desarrollo de las actividades físicas y/o deportivas individuales. Las disciplinas son: Tenis, Padel, Pelota o Paleta, Badmington, Golf, Footgolf, Equitación, Tiro Deportivo, Tiro con arco, Canotaje, Remo, Vela (Kitesurf - Windsurf- optimist), Sup (Stan up Paddle), Natación en aguas abiertas (solo para prácticas en río para entrenamientos, Pesca Deportiva de costa.