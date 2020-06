Aguinaldo: "Bajaron las ventas y está complicado", indican desde Apyme

En el marco de la crisis económica que se generó como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el pago del medio aguinaldo preocupa a integrantes de Apyme.



Manuel Gabás, explicó a Elonce TV que "por suerte estamos trabajando, pero las ventas no son las mismas que antes de la pandemia, ya que han caído aproximadamente un 40%. Hay una pérdida del poder adquisitivo. La gente mayor no sale, no hay reuniones sociales. En el centro, la mayoría de los locales son de accesorios de vestir".



"El tema de los aguinaldos es una cuestión que está complicada. No todos los negocios han podido pagar los sueldos de mayo y en 20 días corre el aguinaldo. Esperamos que haya una ayuda del estado o bien por lo menos se pueda pagar en cuotas. En negocios chicos se hace más difícil. No es la primera crisis que estamos viviendo, pero estamos un poco más preparados para aguantar estas situaciones. Realmente las ventas no están para poder pagar en la mayoría de los negocios el aguinaldo", aseguró. Elonce.com