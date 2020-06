Herramientas para contener y entretener a los chicos en cuarentena

El uso de tecnologías

Tras 78 días de cuarentena, una especialista nos recomienda cuales son las herramientas necesarias para poder contener y entretener a los chicos en este tiempo."Ha sido un periodo de aprendizaje tanto para los chicos como para las familias. Estábamos acostumbrados a un ritmo de vida donde teníamos una sobreexigencia del tiempo, y de pronto nos encontramos en casa, todos juntos", expresó aAndrea Ledesma psicopedagoga."Los padres, hoy no solamente son padres, sino también maestros. Mis recomendaciones es que mantengan una rutina. Que los chicos se levanten, compartan un desayuno, y que los mayores vean en que momento los nenes están más activos para realizar las tares", explicó.Y agregó que "hay chicos que están más activo de mañana y otros de tarde. Lo importante es que sigan, dentro de los que se puede, un ritmo para que cuando sean el momento de volver, no sea tan desestructuraste para ellos".Durante la cuarentena "se han dado un poco más de permitidos al uso de las pantallas. Hoy en día existen un montón de aplicaciones que a través del juego, sirven para seguir aprendiendo".En tanto para los chicos que son hiperactivos dijo que "podemos buscarle aplicaciones para que bailen, jueguen. Hay un montón de herramientas que la tecnología nos permiten para estimularlos"."Además es un vínculo muy importante que les permite seguir el contacto con sus compañeros. Es una manera de seguir conectados en este encierro, el buen uso de la tecnología, no es mal visto en los nenes", indicó.