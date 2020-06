"Es terrible que sigamos sumando situaciones de violencia de género"

Policiales Un hombre hirió a su mujer con un arma blanca y luego se quitó la vida

En el mediodía de este viernes, una discusión de pareja terminó con un hombre fallecido, su esposa herida y dos hijos del matrimonio también con lesiones.Silvia Primo referente de la lucha contra violencia de género."Necesitamos de un compromiso de las personas, para poner en visibilidad estas situaciones de violencia familiares y de géneros", dijo.Y mencionó que "los celos es algo que las personas y las parejas naturalizan, y eso no debería pasar. Los celos no deberían existir, es una actitud que marca la dominación y la consideración de que las mujeres son propiedades de los hombros o un objeto del cual pueden disponer".Las situaciones de violencia "suelen ocultarse en el grupo familiar. Muchas veces es mejor no darse cuenta o no enterarse. Además hay una particularidad que tiene los hombres violentos, que tratan de mostrarse adorables y amorosos frente al mundo".En ese sentido, dijo que "las victimas cuando sufren violencia, piensas que no les van a creer ya que los hombres se muestran muy simpáticos. Estas rupturas se deben realizar, y de mirar con otros ojos cual es la situación que está viviendo la persona que tenemos al lado".