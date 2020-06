Cristian "Pata" Gómez escribió su libro "El consuelo de los tontos"

Cristian "Pata" Gómez es Profesor de Educación Física, entrenador de básquet y está a cargo de la Escuela Amigos, para chicos con discapacidad. Actualmente publicó un libro, "El consuelo de los tontos".



En diálogo con Elonce TV, explicó que "son 25 cuentos, los tengo escritos hace un tiempo. A fin del año pasado me contacté con una editorial y se dio la posibilidad de editar el libro. Desde el lunes está a la venta".



"Los cuentos no son de básquet, no son de deporte. Son de temáticas variadas, de la vida, de lo que nos puede pasar a cualquier persona, como la adolescencia, la infancia, la escuela. Siempre que uno escribe hay cosas de uno, aunque no es una autobiografía. Hay cosas de mi barrio, de mi escuela y otras que no", aseguró respecto a la temática del libro.



Dijo que "la presentación quedará para más adelante porque por la cuarentena no se puede. Ahora lo podemos llevar a la casa de la persona que lo quiera".



El nombre del libro se debe a que "es el título de un cuento, del primero". Elonce.com