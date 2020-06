Foro Ecologista de Paraná concientiza la población en el día del Medio Ambiente

Separación de residuos

Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales.Lucia Ibarra, presidente del Foro Ecologista.En cuanto a las preocupaciones que los atienen de la ciudad, dijo que "por un lado el río y por otro lado los residuos. Son los temas que tienen intranquilos a los ciudadanos"."Una de las cosas a celebrar, es que cada vez más gente se suma a las acciones para el cuidado del planeta. Se ve un poco más de conciencia, y más con respecto a la bajante del río".Lucia es Licencia en Saneamiento Ambiental, "es una profesión multifacética, que tocamos muchos temas, como residuos, el saneamiento del río y del agua, del aire, del suelo. El control de plagas también, que es un poco a lo que me dedico".Y agregó que "la carrera hace hincapié en la prevención de la contaminación".Sobre los arroyos de la región, dijo que "tenemos un montón y la gente pide que los tapen. Hoy en día están llenos de basura, pero los arroyos deben ser libres, estar abiertos y cuidados"."Los problema ambientales de hoy en día, son muchísimos. En Paraná lo más visible son el rio y los residuos, pero no debemos olvidarnos que vivimos en una zona rodeados de campos con todas las consecuencias que eso llevan", mencionó.Y explicó que "los problemas a nivel mundial son muchos, todos los años la ONU designa un tema para tratar este día. Este año es la biodiversidad"."Estamos perdiendo animales y plantas en nuestra zona. Para mí una preocupación es la gran pérdida de insectos que estamos teniendo, como la pérdida de las abejas. Faltan policitas que protejan este tipo de producción"."Creo que falta mucho en cuento a la separación de residuos. El Foro Ecologista, hace muchos años que tiene una sentencia judicial ganada con el municipio de Paraná", contó.Y agregó que "muchos puntos han ido cumpliendo y por eso vemos en ciudad contenedores en las calles. Hay muchas cosas que faltan hacer, como la planta separadora que hoy en día funciona pero que la capacidad no da abasto. La cantidad de residuos que reciben es mayor, y la calidad no es la que debería ser"."Las personas en la ciudad ya no se separan los residuos. Como los contendores son los mismos, y van a parar a un mismo lugar, el razonamiento de las personas hizo que dejan de separar y eso no debe ocurrir".