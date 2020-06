Piden habilitar gimnasios: "Muchos han cerrado, no hay manera de aguantar"

Propietarios y trabajadores de gimnasios, realizaron una "Marcha saludable" este viernes en Paraná, para reclamar la habilitación de la actividad y la reapertura de dichos espacios de entrenamiento físico.que "nos reunimos con el secretario de Gobierno de la Provincia, con el secretario de Deportes, con el secretario de Planeamiento. Sabían que íbamos, nos estaban esperando"."Estamos a la espera de que después de este fin de semana sepamos en dónde encuadra la provincia de Entre Ríos en cuanto a la fase de cuarentena. Hay que ver si pasamos a la fase de Distanciamiento Social. Una vez que sepamos eso vamos a saber cuánto nos queda a nosotros en el recorrido de seguir haciendo peticiones", dijo.En ese sentido, informó que "los protocolos han ido pasando por el COES, el municipal, el provincial. Si Entre Ríos cambia de fase y pasamos a una más relajada, es muy probable que podamos pensar en una apertura más pronta. Si Entre Ríos sigue dentro de la fase actual tendremos que volver a hacer toda la secuencia: que el COES nacional vuelva a leer el protocolo, lo traslade a la provincia y ahí la municipalidad reglamente. La municipalidad está dispuesta a hacer la reglamentación final cuando la provincia nos apruebe".Comentó que "ya han cerrado gimnasios. Algunos hace un año habían abierto. Sabemos que colegas empezaron a vender sus equipamientos y eso es la puerta de entrada a la quiebra. Esto se está haciendo muy largo. Fuimos los primeros en entrar en el cierre. Para el 16 o 17 de marzo estábamos cerrando. No hay manera de aguantar estructuras: alquileres, servicios que no se pueden cortar, impuestos y demás. Son 90 días de cierre y empezamos a agotar todo".Sobre el protocolo, remarcó que "dentro del ámbito del gimnasio la gente es más controlable. Establecemos número de personas por metro cuadrado. Hay que tomar todas las medidas de seguridad e higiene. Será todo por turnos, con horarios fijos, ya no podremos ir a quedarnos todo el tiempo que se nos de la gana"."Son ambientes controlados y eso nos diferencia de otros espacios. Sabemos que tenemos más probabilidades de controlar en los gimnasios que lo que pasa en la vía pública, donde está fuera de control", agregó.