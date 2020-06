San Benito habilitó las reuniones familiares y los cementerios: Los protocolos

Cementerios

Reuniones Familiares

A través de un decreto, el Ejecutivo Municipal de San Benito, habilitó cuatro nuevas actividades para llevar a cabo en la ciudad a partir del día este viernes en el marco de la pandemia por el coronavirus."Recordamos a la comunidad que para poder seguir avanzando y progresando en el cuidado comunitario, es necesario que se cumplan con todos los protocolos de Bioseguridad que desde el área de Habilitaciones se brindan", indicaron desde el municipio.Algunas de las pautas que dispone el Protocolo con recomendaciones de bioseguridad para el servicio de cementerios en San Benito, son:-Al ingreso del lugar, se deberá disponer de un trapo de piso empapado de agua con lavandina para que toda persona que ingrese al lugar proceda a la desinfección dela suela de su calzado.-Mientras dure la emergencia el Cementerio Municipal estará abierto de 9 a 18, lo mismo para el cementerio de orden privado.-Los familiares podrán permanecer por espacio entre 20 a 30 minutos.-No podrá haber más de 2personaspor Nicho o Panteón.-Inhumaciones, reducciones, traslados internos y exhumaciones. En los sepelios se podrán admitir hasta 8 personas de luto, respetando las medidas presentes del protocolo.-El camino de entrada y salida deberá ser desinfectado con regularidad.-Las visitas serán contempladas hasta 20 personas dentro del perímetro del establecimiento, sin tener en cuenta la cantidad de empleados. Lo anterior a los fines de hacer cumplir el distanciamiento social dentro del lugar, evitando aglomeraciones, y asegurar una distancia social mínima de 2 metros entre las personas, debiéndose controlar desde los empleados los protocolos establecidos.-Se habilita en el ámbito territorial la realización de reuniones familiares, hasta un máximo de diez (10) personas.-Los horarios permitidos para la realización de reuniones familiares es de 08 a 23 y cumpliendo con las condiciones que se establecen en el presente.-Para casos de personas mayores de 60 (sesenta) años o incluidas en los denominados grupos de riesgo, se recomienda evitar sus traslados.-Deberán realizarse en domicilios particulares. Quedan prohibidas las reuniones en espacios públicos o sitios de alquiler como salones, campings, etc.-Bajo ninguna circunstancia podrán realizarse reuniones sociales o juntadas que no sean exclusivamente familiares.-La presente disposición NO implica la autorización de festejos o eventos sociales públicos o privados que no sean familiares, los cuales se encuentran expresamente prohibidos.-No podrá haber más de diez (10) personas reunidas en el mismo domicilio.-Se deberá concurrir con tapaboca y/o barbijo.