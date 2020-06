Centro de Salud Carrillo: La posta respiratoria funciona de 15 a 21

Paraná Comenzó a funcionar la posta respiratoria en el Hospital San Roque

La posta respiratoria en el Centro de Salud Ramón Carrillo comenzó a funcionar de 15 a 21 todos los días. Este servicio de atención prioritaria posee un ingreso diferenciado al establecimiento, y un consultorio específico."Quienes concurran al establecimiento por problemas respiratorios, deberán ingresar por el lateral, no por la puerta principal y se atiende sin turno previo", comentó la responsable de la posta respiratoria, Paola Buppo aEn relación a los posibles síntomas que presentan los niños, comentó que "si se produce una bronquiolitis, los niños por lo general, tienen fiebre, poseen una notoria dificultad para respirar, muchas veces se le marcan las costillas y tienen tos".Sobre la cantidad de casos de niños con afecciones respiratorias, Buppo indicó que "hemos tenido menos consultas que otros años, y creemos que es por la no concurrencia a las guarderías, a jardines y escuelas"."Lo que, si se han incrementado, son los accidentes domésticos, por eso le queremos recordar a la gente que debe estar atenta a estas situaciones. Lo que más se registran son quemaduras, tanto por agua caliente y por tocar el horno", agregó.Ante un hecho de estas características se recomienda que las personas "acudan a la guardia, que funciona las 24 horas. Los padres deben tener en cuenta que los niños a partir de 3 años deben concurrir con barbijo", sumó.En cuanto al movimiento, Buppo dijo que "hubo una disminución en el número de personas que concurren el Centro de Salud. Siempre tratamos que en la sala de espera no hay mucha circulación de gente para evitar aglomeraciones."