Informe semanal sobre las acciones del Municipio de Paraná durante la cuarentena

Pablo Testa, secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo informe sobre las acciones en el marco de la pandemia.En primer lugar, comunicó que en la semana el presidente municipal Adán Bahl, habilitó por decreto la actividad comercial en galerías, paseos de compras y centros comerciales de Paraná.Por otra parte, también se habilitó la actividad de los cementerios ubicados dentro de la ciudad. Para cuidar la salud de los trabajadores y la comunidad, se estableció un protocolo de visita para el público todos los días de 9 a 14 horas, con un plazo máximo de 30 minutos.La persona que ingrese, sea visitante o empleado, deberá hacerlo con tapa bocas o barbijos, cuidando el debido distanciamiento social. Para la realización de trámites se permitirá un máximo de dos personas, en tanto que en inhumaciones, traslados, reducciones internas y exhumaciones el cupo habilitado es de un máximo de ocho.Informó también que en las últimas horas el intendente Bahl dialogó con representantes de los gimnasios de la ciudad. En el encuentro se acordó la habilitación de clases virtuales y se elevará un pedido al Gobierno provincial, mediante protocolo correspondiente, para habilitar también la actividad presencial de los establecimientos. Recordemos que esta modalidad no está permitida actualmente por decreto nacional en el marco de la cuarentena. En ese marco se habló también de la importancia de contar con una cámara que reúna a todos los gimnasios de la ciudad, la cual se encuentra en formación, con el objetivo de impulsar al sector.En otro orden, Testa informó que se extendió una hora el horario comercial entre semana: los locales ya están atendiendo de lunes a viernes de 9 a 18. La medida fue dispuesta por el presidente municipal, Adán Bahl, luego de reunirse con representantes del sector. Los sábados la actividad seguirá dándose de 9 a 13, siempre, controlando el cumplimiento del protocolo de prevención. El objetivo es cuidar la salud de los vecinos pero también, apuntar a incrementar las ventas.Se está analizando también cómo se da el funcionamiento comercial con horario de corrido para mantenerlo al terminar la pandemia. Junto a los propietarios y el sindicato se evalúa que con ese sistema, mejoraría la calidad de vida de los trabajadores al no tener que hacer cuatro viajes por día, incluso aliviando el transporte urbano y el flujo del tránsito en la ciudad.Testa recordó además que en la semana se reactivó el servicio de tren que une Paraná con Colonia Avellaneda, un servicio que tiene un costo mínimo para los miles de vecinos que lo usan a diario. El intendente Bahl acompañó al gobernador Gustavo Bordet y al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, entre otros funcionarios, en la puesta en funcionamiento del ramal.En ese marco, el presidente municipal pudo transmitir al ministro Meoni la preocupación por la grave situación que atraviesa el transporte público de pasajeros en nuestra ciudad y otras capitales del interior.Bahl reiteró que es necesario volver a discutir una política de transporte federal con un sistema de distribución de los subsidios más equitativo. Se trata de un reclamo que el Intendente impulsa junto a sus pares de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Bariloche y Salta, además de mantener encuentros con representantes sindicales (en la semana se reunió con la Unión Tranviarios Automotor Entre Ríos) y legisladores nacionales.Por otra parte, se está trabajando en barrio Capibá en el arreglo de calles, limpieza, desmalezado y nuevas luminarias. El objetivo es garantizar servicios y la transitabilidad en un total de 40 cuadras.El trabajo se comenzó en calle 924, que es uno de los accesos al barrio, debido a que en la zona no podían ingresar patrulleros y ambulancias, lo cual significaba un grave problema de seguridad. Los vecinos manifestaron que era un reclamo que mantenían desde la anterior gestión y que junto a la limpieza y las luminarias mejorará su calidad de vida.Se trata de un abordaje integral de mejoras que se está haciendo también en otros barrios de la ciudad, que incluye obras en calles, cunetas, nivelado, arreglo de caños rotos y también nueva iluminación, lo que significa un cambio más que importante para todos los vecinos.Esta semana la Municipalidad realizó también intervenciones para erradicar la acumulación de residuos y restos de poda en barrios San Agustín, Mosconi y Paraná XVI, llegando también a sectores de las vías férreas del tren que une Paraná y Colonia Avellaneda. Es un plan de acción que se mantiene desde el primer día de la gestión para resguardar el ambiente y mejorar la calidad de vida de la comunidad.Desde el Municipio se reitera el pedido a los vecinos de no desechar este tipo de residuos en lugares indebidos, como parques, plazas, descampados, arroyos o junto al río, ya que no solo destruyen los paisajes de la ciudad, también generan focos contaminantes en el suelo, el aire o el agua.Por otro lado, las cuadrillas de Obras Sanitarias siguen en alerta frente a los reclamos de la comunidad. Frente a la pandemia, la falta de mantenimiento durante muchos años y los problemas que generó la bajante histórica del río, se establecieron guardias permanentes y un trabajo articulado con la línea 147.Durante la semana se reparó una de las cañerías de salida de agua potable del centro de distribución Ejército. La rotura afectó a los barrios Mercantil, San Agustín, Bajada Grande, Paraná XVI, Francisco Ramírez y Kilómetro 3 y finalmente el servicio se restableció el mismo día.Por último, Testa comunicó que se abrió un nuevo punto de atención animal en el ex Hipódromo, sobre calle Salvador Maciá. Es un quirófano móvil que funcionará de 7 a 13 horas solo con turno previo que se puede solicitar al teléfono 4201849, repito 4201849.El servicio contará con la atención de profesionales veterinarios manteniendo las medidas de bioseguridad adecuadas. Recordemos que este segundo punto de castración se suma al Centro de Atención Primaria Veterinaria de calle República de Siria al 500.Por último, el funcionario reiteró la recomendación de reducir la circulación cumpliendo las normas preventivas, que es la mejor manera de evitar que el virus circule.