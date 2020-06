El arte de restaurar vehículos antiguos en Food Trucks

Gustavo junto a su familia, se dedica hace más de dos años a la restauración de vehículos antiguos en Food Trucks. Además renueva motos, cascos y bicicletas."Es una pasión que la hemos podido transformar en algo que la gente requiere y necesita. Fue algo que se puso de moda el restaurar o rescatar vehículos en abandono", expresó aGustavo."Nosotros nos encargamos de transformar y restaurar móviles antiguos en Food Trucks, ante la necesidad de cada uno de los clientes. Nuestra pasión son estos vehículos que tienen un folclore especial", contó.Sobre el nacimiento de este emprendimiento, dijo que "surge ante una necesidad personal. El amor viene hace 20 años, pero los mismos clientes no empezaron a demandar este tipo de trabajos".Y agregó que "transformamos la pasión en la necesidad del cliente. Cada trabajo es personalizado a lo que requiere la gente, con los requisitos básicos de este tipo de negocios y el toque personal del taller"."Gracias a Dios tenemos clientes y proyectos, lo bueno es que no sale ninguno igual, si no que cada uno tiene el toque de la marca, del cliente y del producto que va a comercializar", explicó."Realizamos restauraciones de cascos italianos antiguos o personalizaciones como que el color del casco coincida con el de la moto. También bicicletas guardadas. Lo que hacemos es rescatar el recuerdo para que duren en las generaciones siguientes", finalizó.