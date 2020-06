Escuela Nº 261 "Los Nazarenos" busca padrinos para continuar la enseñanza

Buscan padrinos

Escuela de jóvenes y adultos

¿QUERÉS AYUDAR? INAUGURAMOS NUESTRA ESCUELA.



Necesitamos de todos para poder llevarla adelante.



? LINKS DE DONACIÓN... Publicado por Los Nazarenos en Jueves, 26 de marzo de 2020

La escuela Nº 261, de capacitaciones laborales y formaciones profesionales en jóvenes y adultos, funciona en el barrio San Martín, de la ciudad de Paraná."La escuela se encuentra en el barrio San Martín, conocido como muchos como el volcadero. Este año no pudimos comenzar las clases, porque el día que íbamos a arrancar se declaró la cuarentena", expresó aStefanía Sepic, directora de la escuela."Los Nazarenos, fue creada por la Fundación Puentes, hace más de una año que vienen voluntarios para ayudar y acompañar a la gente de barrio y para ir alfabetizándolos", explicó.Y agregó que "Gracias a Dios se dio todo muy rápido y este año pudimos inaugurar la escuela".Al respecto de la institución, dijo que "es una escuela privada, pero por el contexto social del barrio no cobramos una cuota. Entonces estamos buscando personas para apadrinar el establecimiento educativo"."Estamos en una etapa que son mucho las cuestiones administrativas y burocráticas que demandan de mucho dinero. Por suerte hay mucha gente generosa que nos ha prestado plata, pero que es necesario devolverla", dijo.Y mencionó que "en estos tiempos que no nos podemos ver, la ayuda que necesitamos es económica. Para comunicarse con nosotros nos pueden buscar en las redes sociales como Facebook o Instagram. Las donaciones no tienen un precio, pueden ser $50 o $500, lo que cada uno pueda, y se gestiona a través de una cuenta de mercado pago"."En la institución damos taller de peluquería y panadería. También nos encargamos de la alfabetización para aquellos que quieran terminar sus estudios primarios", indicó.Está destinada "para personas a partir de los 14 años, y se pueden anotar en todos los talleres y la alfabetización o elegir uno. Hoy en día tenemos más de 60 alumnos inscriptos".En ese sentido, dijo que "muchos son del barrio San Martín, pero también tenemos estudiantes de otros barrios".Sobre la posibilidad de dar algún taller, explicó que "tanto la alfabetización como los cursos de panadería y peluquería dependen del Consejo General de Educación, así que estamos a la espera de las directivas nacionales"."Está integrado por tres docentes. Yo soy directora con grado a cargo, que me encargo de la alfabetización y dos talleristas, una peluquera y un maestro panadero", agregó."En este tiempo de cuarentena, nosotros seguimos capacitándonos y mejorando, así como la gente de la Fundación Puentes, que no han dejado de trabajar"."Muchos de los alumnos viven del volcadero, entonces ahora no están trabajando, y son muchas las necesidades. Por suerte la fundación estuvo presente con la entrega de jabones, alimentos".