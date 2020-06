Olvidó su mochila con dinero en un remis y el chofer se la devolvió

Una mujer se olvidó en un remis, su mochila con una suma importante de dinero y sus documentos. El chofer le devolvió todas sus pertenencias.



"Salía del sanatorio donde trabajo, me tomé un remis enfrente de la puerta, porque ni siquiera lo llamé ya que siempre están estacionados ahí. Ese día yo había llevado los ahorros que tenia de dos meses más la diferencia de una plata que tenía que cobrar para pagar varias cuentas", expresó a Elonce TV Silvia Lafferara.



"Subo al remis y me pongo a charlar con el chofer, un señor, le pago y le pido el ticket. Llego a casa, contenta, y cuando quiero hablar por celular, me doy cuenta que no tenía la mochila, tenía otro bolso pero no la mochila", explicó.



Y agregó que "no tenía celular, más de $50.000 tenía en la mochila, la billetera con toda la documentación, tampoco tenía línea en el teléfono fijo así que entré en desesperación".



"Llamé a los chicos que estaban trabajando en mi garaje y les pedí un celular. Uno de los chicos llama a la compañía, ahí le di los datos del ticket y se pudieron comunicar con el chofer, que justo se estaba yendo a su casa y me trajo mis pertenencias", contó.



Y le agradeció al conductor: "Le quise dar dinero, pero no me lo aceptó. Solamente le pude dar lo que costaba el viaje hasta mi casa. Yo lo quería mencionar, porque hay tantas noticias feas en la televisión, y este canal recorre las calles en busca de información sana. Hay gente buena y tenemos que seguir su ejemplo".



"Este hombre es un trabajador, en el camino a mi casa me contaba que a sus hijos le decía `se come lo que hay y juntos salimos adelante´. Esta es mi experiencia y mi gratitud al señor Martínez. Y a los señores que trabajan en casa que me ayudaron en ese momento de nervios", finalizó.