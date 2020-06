Artistas autoconvocados solicitan la habilitación de actividades culturales

Un grupo de artistas que trabajan en la Fundación La Hendija, juntan firmas para presentar a la Municipalidad una nota para que se habiliten las actividades culturales, como los talleres."Atravesamos una situación muy compleja, todos los que vivimos de esto, no tenemos sueldo, vivimos de dar clases, funciones, escribiendo. La gran mayoría de los artistas damos talleres de teatro, tanto en música, danza, acrobacia aérea, etc", comentó, una de las representantes Claudia Zaragoza, aA su vez, remarcó que "reclamamos que bajo los protocolos adecuados podamos empezar a trabajar. Queremos que a cada disciplina cree un protocolo específico para poder desarrollar las actividades".", explicó la actriz Paula Righelato.En este sentido, declaró que "hay artistas plásticos, fotógrafos, músicos y una infinidad de profesiones, que en este momento sostienen en este tiempo de encierro. Sin embargo, tenemos que seguir peleando para ser escuchados"."Esto no quiere decir que las autoridades no estén trabajando en las habilitaciones de los protocolos. Pero, como lo son los comercios, bares, shopping, que pueden ejercer una presión para su habilitación", sentrenció.Por su parte, Zaragoza, refirió que "con la misma rapidez e importancia que las otras áreas".Teniendo en cuenta la posibilidad de realizar actividades virtuales, explicó que "pensamos que la virtualidad sirve para determinadas áreas y actividades, pero, por ejemplo, el teatro es muy complejo realizarlo de manera online"."Hay que pensar, que la cultura para muchos es fundamental, tanto talleristas como espectadores. La cultura en un país debe estar en un primer plano" culminó.