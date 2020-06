Renzo recibió a su hermanita, quien "le hará bien en su desarrollo cognitivo"

Un desafío interrumpido

La pandemia por coronavirus obligó a paralizar las actividades en todo el país y en los más de 70 días que transitamos de cuarentena,"Renzo no está teniendo sus terapias, porque de las tres que recibía, solo en una le iba bien. Y además, con la cuarentena, la terapista quedó varada en el exterior, así que tampoco pudo continuar con ese tratamiento", contó a, su mamá, Carla Lara.", explicó.Al lamentar que el niño tuvo un pequeño retraso en relación a los avances que había demostrado, comunicó queEn marzo del año pasado, el pequeño concretó la primera parte del tratamiento en Beijing y tras regresar a su casa de Colonia Avellaneda hizo sus ejercicios de estimulación. Sus avances fueron notorios y los médicos chinos resolvieron que había llegado el momento para la segunda etapa.Fue así que en el mes de octubre, Renzo volvió a viajar a China acompañado de su mamá y su abuela. En aquella oportunidad, el médico había explicado a su mamá que ese segundo implante iba apuntado a "engrosar la retina y mejorar el retraso del desarrollo cognitivo, ya que Renzo tuvo un sangrado en el cerebro al nacer y quedó con una cicatriz, lo cual dificulta el aprendizaje y por su baja visión es más complicado".Al respecto, la mamá de Renzo había comentado que "las células madre siguen creciendo y en el ojo izquierdo tiene una capa blanca que le recubre el ojo, lo que necesita de un trasplante de córnea". "Cuando pueda desarrollar la retina, la Dra. Reca programará esa cirugía, mientas continua con estimulación y terapia".Renzo había comenzado el 10 de abril a asistir a un jardín maternal de calle Churruarín; era uno de sus desafíos tras el tratamiento de células madre al que fue sometido en China., lamentó su mamá.En los primeros días de junio,accedió a un video que muestra el momento en el que los papás le presentan a su hermanita.Según reveló su mamá, el niño se muestra celoso por la llegada de la nueva integrante en la familia. "Si le ponemos la manito de ella, la saca. Le cuesta adaptarse, y si bien se porta bien y no hace berrinches, a la hermanita no le da bolilla y se muestra distante conmigo", confesó."Él no habla todavía, por su retraso madurativo, y todo lo demuestra en sus acciones, a través de sus conductas viciosas por las que se refriega los ojos o se revuelca en el piso", explicó Carla en comunicación con"Los primeros días fue difícil, pero ahora Renzo duerme y la beba ya se adaptó a los horarios para comer y dormir", contó.Carla esperanzó anteque si bien al pequeñoRecordemos que el pequeño Oliva pudo acceder al tratamiento gracias a la solidaridad de la ciudadanía y al esfuerzo de su familia que organizó diferentes eventos para lograr recaudar los 50.000 dólares que costó el procedimiento médico.