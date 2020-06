A pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió caballo en condiciones de maltrato

Un caballo en evidentes condiciones de maltrato, fue rescatado por integrantes de la Fundación Mi Reino por Un Caballo. EL animal tenía una fractura en el humero y a pesar de los esfuerzos que realizaron por salvarlo, falleció este miércoles."El caso de Eliseo fue producto de que el caballo iba tirando de un carro, era un animal de porte pequeño que no debería haber realizado ese esfuerzo", expresó aLaura, integrante de Fundación Mi Reino por Un Caballo."Iba circulando por calle Brown, cerca de circunvalación, en eso se resbala el caballo, se cae y se fractura. Eso paso el viernes y nosotros nos enteramos el lunes de que el caballo seguía tirado", explicó.Y agregó que "concurrimos al lugar con la Brigada de Abigeato, que agradecemos su apoyo constante. A pesar de la poca luz que había en la calle, pudimos constatar que el caballo seguía ahí, hablamos con los dueños y quedamos que el martes a primera hora íbamos a ir con los veterinarios"."El martes, cuando fuimos a ver el animal, constatamos que tenía una fractura en el humero. Ahí decidimos trasladar al caballo a nuestro predio para poder inmovilizarlo y comenzar con el tratamiento", indicó."Una vez en que lo trasladamos, intentamos pararlo con el malacate, pero no se podía parar, cuando lograrnos inmovilizarlo, no logro pasar la hora derecho, porque su mano sana no resistía el peso", contó.Y mencionó que "tenemos videos y fotos de vecinos, que constata que el caballo estuvo muchas horas tirado y atado al carro. Los dueños vinieron con otro carro, y a él lo llevaban caminando, rengueando alrededor de unas 25 o 30 cuadras".Sobre la irresponsabilidad de los dueños, dijo que "desde la Fundación vamos a tratar de hacer todos los trámites legales hasta donde podamos llegar".