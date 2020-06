Las boleterías de la Terminal siguen cerradas y hay expectativas en comerciantes

Evalúan protocolos y recorridos

Expectativas en comerciantes

, registróEs que pese a la autorización para el transporte de media distancia,En tanto, los comerciantes que tienen sus locales en la Terminal,, que siguen siendo escasas.Según el decreto provincial que autorizó el servicio de transporte público interurbano de pasajeros, en todo el ámbito de la provincia, las empresas prestatarias del servicio de transporte público interurbano de pasajeros deberán informar a la Secretaría de Transporte de la provincia los horarios de los servicios y frecuencias que dispondrán en el marco de la emergencia sanitaria, procurando a los usuarios, la disponibilidad de todas las líneas o rutas.quea los pasajeros. Sin embargo, reconocieron que la implementación de tal recorrido "demandará varios días"."La empresa tiene que proponer los servicios a la Provincia, para que ésta los apruebe y los municipios deberán resolver si adhieren o no porque se tiene que determinar quién se hace cargo de los controles a los pasajeros, si la Provincia o los municipios", indicaron.Es que uno de los artículos del decreto provincial establece queDesde Jovi Bus, especulaban con brindar un servicio de emergencia.pero estamos viendo cómo podemos coordinarlos, porque todos tienen que tener su permiso", explicó el propietario de la empresa, José Vitasse, aY continuó: "Hoyporque sería una línea de butacas por medio, es decir que quedarían 24 o 25 butacas ocupadas con pasajeros. Todo depende de cada unidad"."El protocolo nos exige los permisos y que el viaje sea justificado con personas exceptuadas", relató el empresario.En tanto, se baraja la posibilidad de que las empresas más chicas, como San Vicente, Codta, Expreso Diamante, Guadalupe, sean las primeras en retomar la actividad, pero aún no hay definiciones al respecto."Las escasas ventas no alcanzan para nada porque no hay colectivos; solo funciona el RapiPago", reconoció ala responsable de un drugstore. "El alquiler y los impuestos no bajaron, y, lamentó.Por su parte, el dueño del local de comidas rápidas comentó que "está todo muy tranquilo". Y se mostró optimista con el eventual regreso del servicio de media distancia. "En algún momento volveremos a trabajar porque según lo que dijo el gobernador, el viernes o lunes deberían volver a andar los colectivos", indicó.En la oportunidad, aseguró que "ha habido muchas consultas de pasajeros en relación a cuándo habrá servicio de colectivos"."Es un momento muy especial, hace tres meses que estamos cerrados, no hay recaudación. La economía está complicada pero esperamos que Dios no nos abandone y nos saque también de esta", esperanzó el comerciante.señaló."Esperamos que vuelva el servicio porque necesitamos trabajar", coincidió la responsable de la librería que se encuentra en la Terminal. "Es muy poca la gente que se acerca pero no es lo que estábamos acostumbrados", refirió.