Se reanudó el servicio de colectivos en Paraná, tras más de 3 semanas de paro

A nivel nacional, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) levantó el paro que mantenía en buena parte del país por salarios adeudados a choferes del interior. Y este miércoles, desde las 5, volvieron a circular los colectivos del transporte urbano en Paraná. Es con horarios reducidos, con la frecuencia que se implementó cuando inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.



En ese sentido, fuentes de UTA Entre Ríos, confirmaron a Elonce que los choferes del transporte urbano de pasajeros de Paraná, nucleados en UTA, cobraron el 50 por ciento que les faltaba de los haberes del mes de abril, y también, recibieron una suma adeudada del bono que debía abonarse en diciembre de 2019.



El secretario general de UTA en Entre Ríos, Juan Carlos Dittler, explicó a Elonce TV que "a nivel nacional se llegó a un acuerdo que lamentablemente lo venimos padeciendo como todos los trabajadores. Venimos arrastrando un problema desde el año pasado y por eso es la inquietud de los compañeros y la tanta necesidad de dinero que se les adeuda".



"Llegamos a un acuerdo, la medida se ha resuelto así desde el Consejo Directivo Nacional. Nosotros respondemos a Roberto Carlos Fernández y a la Secretaría del Interior. Nosotros hemos tenido reuniones permanentes todo este tiempo. Pudimos arribar a un acuerdo, no en los mejores términos, pero por lo menos en esta situación tan desgraciada en la que cayó el mundo entero por esta pandemia. Hay un montón de personas que están perdiendo su fuente de trabajo y otros estamos tratando de preservarla por todos los medios", aseguró.



Asimismo, dijo que "ahora a los trabajadores les terminaron de pagar el sueldo de abril. Les pagaron 4000 pesos del decreto 1420, de febrero. Nos quedan 8000 pesos del reajuste de diciembre y SAC del año pasado. Eso está faltando y un reclamo de días descontados, que son legítimos. Los 23 días de paro están dentro del marco del acuerdo para que se les pague a los trabajadores".



"Se había hecho una votación, los compañeros querían continuar con el paro y nosotros creemos que no es prudente porque pudimos acordar, porque también la empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis. Se pudo hacer un acuerdo de partes y por lo menos por tres meses se mantendrá esta cuestión para adelante. El acuerdo es no despedir personal abril, mayo y junio", agregó.



Y confirmó que "se reanuda el servicio, dentro del marco protocolar que hay y que ha habido hasta ahora, por este tiempo mientras dure la pandemia". Asamblea Este martes cerca de las 22 comenzó una asamblea en la cual los representantes del gremio en la provincia informaron a los trabajadores los detalles de la reunión a nivel nacional.



Durante el encuentro, que duró más de dos horas, se buscó definir si los colectivos regresarían a las calles de la capital entrerriana, después 23 días de medida gremial que afectó a los usuarios de la ciudad.



Según supo Elonce, a la medianoche y tras una marcada división de opiniones en el debate, se decidió que el servicio de transporte urbano se reanudara este miércoles, en horarios reducidos, con la frecuencia que se implementó cuando inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.



No obstante, y de acuerdo a lo que establece el estatuto de los choferes, antes del próximo viernes, deberían estar depositados los sueldos de mayo, algo que nadie pudo garantizar hasta el momento.



En ese sentido, cabe recordar que el jueves habrá una audiencia para tratar el tema de las deudas atrasadas. Elonce.com