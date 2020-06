Juntan ropa de abrigo para brindarles a las personas que lo necesitan

Pidió ropa, pero donó alimentos

Ayudar hace bien

Se está realizando una colecta de abrigos para los más necesitados, en un local ubicada en calle Salta y Rosario del Tala de Paraná."La iniciativa surge, porque un día me encontraba con mi compañera tejiendo y en eso entra un chico a pedirnos ropa y lo único que teníamos era un gorro de abrigo, el cual se lo dimos. A partir de ahí comenzó esta propuesta", contó aTamara, encargada de colecta."Hace un año empezamos a tejer ropa nosotras y a traer abrigos, también se sumaron muchos amigos, recolectábamos donaciones y salíamos a repartir", contó y agregó que "esta temporada arrancó hace un mes, cuando empezaron los días más fríos"."Vamos juntando de a poco, desde enero que hay personas que nos traen ropa. Lo que más se necesita son prendas para niños y hombres, ya que se acercan muchos señores que duermen en la calle, y también muchos nenes", indicó.Tamara, contó una anécdota que refleja la solidaridad de las personas: "Un señor, que conocemos de la calle, venía a buscar ropa, pero un día nos trajo alimentos. Nosotros generalmente no repartimos alimentos, pero no lo íbamos a despreciar".Y continuó: "Había traído fideos, lentejas, arroz, así que se lo acepamos, estábamos muy emocionadas las dos. En ese momento se acercó un hombre que estaba en situación de calle, así que le dimos todo el alimento"."A mí me pone de cara la situación, el poder ayudar al otro y ver con la sonrisa con la que se van, te hace ver la realidad la cual vivimos hoy, con el frío y con la enfermedad", dijo.Al finalizar, expresó que "me pone feliz ayudar, pero me pondría más feliz el que la gente no tenga que venir a pedir ayuda porque ya tendrían abrigo".