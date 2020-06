"Recen por Gael" imploró la mamá del niño que presenta graves quemaduras

Paraná Niño de tres años sufrió graves quemaduras con grasa y está en terapia intensiva

indicó a Elonce TV, Sandra, la mamá del pequeño de tres años.

El accidente doméstico ocurrió el domingo en Villa Elisa. Fue trasladado al hospital de niños de Paraná y está con respirador artificial. Piden oraciones por su salud.El grave accidente doméstico, ocurrió en un domicilio particular de Villa Elisa, dondeTras un breve paso por el hospital de su localidad, lFui a ponerme una campera. Una cajonera que tiene una hornalla arriba, industrial y arriba de eso estaba la sartén. Gael fue a querer abrir un cajón, el cajón no abrió y se cayó la sartén. Le saqué la remera, el pantalón, lo subí al auto y salimos hacia el hospital. De ahí empezaron a llamar a Colón, a Uruguay, a Paraná. El doctor nos informó que lo traían para acá", rememoró la mujer.. Hace diez años que trabajo; tengo la habilitación bromatológica, pagó la AFIP, Ingresos Brutos, impuestos sanitarios. No he recibido ninguna ayuda del Estado porque soy monotributista. Con lo único que he contado estos dos meses es con 6.300 por el salario de Gael y Lorena (sus hijos)"."Le pido a la municipalidad de Villa Elisa que me deje trabajar con mi familia, que mi negocio pueda abrirse. Mañana mi hija tendrá una reunión con el municipio para ver en qué condiciones puede abrirse el carro", detalló la mujer.En relación a su hijo, pidió:. Elonce.com.