Se realizó la tradicional caravana por el día Nacional del Bombero Voluntario

Rosario Romero felicitó a los bomberos por su labor

En Paraná, el cuerpo de Bomberos Voluntarios realizó su tradicional caravana con bocinazos y despliegue de su equipamiento, que terminó en la Plaza De los Bomberos con un acto en el cual estuvo presente el intendente Bahl y ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero."Para mí es un orgullo demostrarle a mis hijos y a las personas que todo se puede, porque cuando se destruyó Bomberos Voluntarios de Paraná, yo llamé al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Consejo General de Bomberos, y me dijeron que era imposible, que lo deje y arme otro equipo de Bomberos", expresó aJorge Vallejos, presidente de Bomberos Voluntarios."Tenía más de 50 años y no era lo mismo que a los 30. Primeros hicimos la Asociación Amigos de Bomberos, y cuando quisimos subsidios, nos dijeron que no porque era una asociación de amigos, que estaba para ayudar a los bomberos pero no para serlo", contó.Y continuó: "Entonces realizamos una asamblea, cambiamos los estatutos, donde la Asociación dejaba de ayudar a los Bomberos Voluntarios de Paraná, y con su cuerpo activo pasaba a ayudarse a ella misma."."Los escudos que dicen Bomberos Voluntarios, son en homenaje a ellos. Fundamos la asociación hace trece años, y creo que pasamos a ser uno de los cuerpos más grandes de Entre Ríos, con el poco tiempo que llevamos, con un equipo de 40 personas, más la comisión directiva", explicó.Al finalizar dijo que "Además tenemos una campaña de socios benefactores, que con esa ayuda podemos pagarle a los albañiles, arreglar los móviles. Estamos bien equipados"."En Entre Ríos son 59 cuarteles de Bomberos Voluntarios, que prestan servicios en diversas circunstancias, porque no solamente atienden incendios, ellos están presentes en todas las catástrofes, inclusive en la pandemia que llevan adelante un trabajo muy bueno", expresó a Elonce TV Rosario Romero", dijo.Y agregó que "Los Bomberos Zapadores que pertenecen a la policía, siempre que hay un incendio, inundación o alguna situación que lo requiera, trabaja junto a los Bomberos Voluntarios de toda la provincia".