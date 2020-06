Repartidores de app de delivery exigen un representante de la empresa en Paraná

Paraná Repartidores de app de delivery harán una protesta por extensión de zonas

Empleados de una conocida aplicación móvil de delivery se juntaron este lunes a la noche, en la Plaza 1º de Mayo. Reclamaron seguridad y una persona física que represente a la empresa en la ciudad de Paraná.que "en primer lugar exigimos una persona física que represente a, con la cual nosotros podamos tener un diálogo sobre los diversos temas que nos afectan".Y agregó que "hoy en día nosotros estamos trabajando a través de tickets o mail, de los cuales no tenemos una respuesta favorable".En tanto, otro trabajador, expresó que "después de las 8 de la noche no anda nadie en la calle, trabajamos en zonas muy peligrosas y eso es lo que estamos reclamando, una persona que nos pueda afianzar la tranquilidad en el trabajo".Sobre la manera de trabajar, dijo que "hace un año que estoy trabajando. Cuando iniciamos en la empresa marcamos una zona en la cual podíamos movernos con tranquilidad. Eso se respetó un tiempo, pero hace unos meses nos comenzaron a habilitar zonas que estaban marcadas como peligrosas"."Al rechazar tres pedidos consecutivos, la empresa nos pausa media hora. Ese tiempo lo pasamos en la plaza, pero la policía nos obliga a seguir circulando, y perdemos tiempo de trabajo, nosotros queremos estar repartiendo" mencionó.Un tercer empleado, le dijo a, que "nosotros queremos llegar a la empresa, que tengamos un representante físico y no tengamos que comunicarnos a través de mails"."Antes teníamos una persona que representaba a la empresa, pero se fue y ahí comenzaron a aparecer los problemas. No tenemos una respuesta ante nuestros reclamos", sentenció al finalizar.