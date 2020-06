Este miércoles habrá una nueva manifestación de Ni Una Menos en Paraná

Con barbijos y aislamiento, convocan para este miércoles a una nueva edición de la marcha Ni Una Menos. Es impulsada por la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis. La convocatoria es a las 16 en la Plaza Mansilla de Paraná.



Las consignas son tres: "El Estado es responsable, todo feminicidio es evitable y la deuda es con nosotras". Esta vez no habrá movilización, se respetará el distanciamiento de 1,5 metros y la manifestación tendrá otra impronta debido a la pandemia, pero la contundencia del mensaje tendrá la fuerza de siempre.



La convocatoria se enmarca en las actividades que se realizan en distintos lugares del mundo bajo la consigna #NiUnaMenos.



"La gran mayoría de las organizaciones que integramos la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans hemos decidido concentrar en la Plaza Mansilla este miércoles 3 de junio a las 16, respetando todas las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio", sostuvo Jorgelina Londero, integrante de la Asamblea, que instó a participar "con nuestros carteles, nuestros pañuelos y nuestros barbijos".



"Vamos a respetar el distanciamiento social del metro y medio y la concentración no será extensa, pero consideramos que es importante hacer esta manifestación presencial, pública y política, dado que durante el aislamiento la escalada de violencia y los feminicidios han demostrado que es necesario que haya respuestas y que la emergencia por violencia es urgente", sostuvo.



"Del mismo modo que hay emergencia, agropecuaria, económica, sanitaria, etc, debe haber emergencia por violencia de género para poder dotar a las áreas del Estado de presupuestos reales que alcancen para asistir y contener a las víctimas de violencia, y también para que se siga instrumentando la capacitación que dispone la Ley Micaela", agregó luego.



Sobre las características que tendrá la actividad de este miércoles, Londero señaló: "Esperamos que la concentración sea contundente, pero no vamos a marchar y tampoco esperamos masividad, ya que entendemos que muchas personas que en otras oportunidades han acompañado fechas clave del calendario del movimiento de mujeres, esta vez no pueden hacerlo porque deben extremar las medidas de cuidado porque tienen a cargo a otras personas o son trabajadoras esenciales, pero también sabemos que muchas de nosotras -que venimos respetando el protocolo y haciendo la cuarentena- sí estamos en condiciones de participar este 3 de junio".



A la hora de decidir realizar esta convocatoria también se tuvo en cuenta que "en la provincia y en la ciudad se ha dispuesto una flexibilización del aislamiento, por lo que el viernes abrieron los bares y más de 12 mil personas se inscribieron para las salidas deportivas".



"En este contexto, sí podemos hacer esta concentración, ordenada y de acuerdo a las urgencias políticas que el movimiento de mujeres viene planteando hace ya cinco años en las convocatorias de los 3 de junio", concluyó. (APF)