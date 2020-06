Los gimnasios convocan a una marcha saludable y piden volver a trabajar

Se realizará una marcha saludable, este viernes a las 11, para pedir la apertura de los gimnasios, en de Paraná. El punto de encuentro es la Municipalidad de la ciudad.Andrea Sanfilippo dueña del Gimnasio Taian, que está cumpliendo 19 años, le dijó aque "es un cumpleaños raro y diferentes sin el calor de las personas, se extraña mucho el acompañamiento de la gente"."La situación está muy complicada para todos, no tenemos forma de reactivarnos, solamente tenemos clases virtuales, con el alquiler de algunos elementos del gimnasio. No es suficiente para poder sostener el sueldo de empleados, impuestos y demás", indicó.Y agregó que "por suerte la gente nos acompaña, hoy el gimnasio está cumpliendo 19 años y costo llegar hasta acá, es un logro, gracias a las personas que entrenan, las familias y amigos que nos ayudan y sostienen"."Teníamos un montón de sueños y proyectos, y de repente todo se congeló, esperando que termine la cuarentena.", explicó.Sobre la marcha saludable que realizarán, contó que "la Cámara de Gimnasios la estamos rearmando, ya tenemos el estatuto, nos falta definir la comisión directiva y arrancaríamos. Pero estamos agrupados todos los dueños y somos más de 100".Queremos hacernos ver, no solamente las autoridades, sino también la sociedad, que observen que estamos y que insistimos, que nos necesitamos, ellos también nos necesitan porque nuestra actividad es algo para la salud y la vida de la gente"."Los profesores también lo necesitan, para vivir y mantener a sus familias. Muchos colegas están pensando en dejar este rubro y buscarse algo fijo. Eso nos modifica la estantería porque es personal con el que contamos", dijo.Al finalizar, aclaró que