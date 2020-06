Tras la apertura de cementerios, las florerías esperan que repunten las ventas

Paraná La Municipalidad de Paraná habilitó el servicio de los cementerios

Las florerías fueron uno de los rubros más afectados por el aislamiento. Luego de que la Municipalidad de Paraná habilitó la actividad de los cementerios locales, los dueños de los negocios esperan que repunten sus ventas.Daniel dueño de una florería. Sobre la actividad en el rubro, indicó que "fue muy bajo, al no tener actividad el cementerio nadie venía a comprar".Al respecto, contó que "tuvimos una caída de casi el 80% en las ventas, directamente nadie compraba nada. Por suerte se viene el día del padre que las ventas repuntas y los fin de semanas también"."Tenemos una gran variedad de flores para ofrecerle a la gente. Durante la cuarentena no entró mucha mercadería y como no había ventas no se invertía. Hace más de 40 días que estamos esperando que abran así se empieza a mover", finalizó.