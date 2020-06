Repartidores de app de delivery harán una protesta por extensión de zonas

A partir de las 20.30 de este lunes, repartidores de una conocida aplicación móvil de delivery se juntarán en la Plaza 1º de Mayo "para protestar por los reclamos de la zona ya que últimamente se han extendido mucho y nos están tocando zonas muy peligrosas a las cuales no nos animamos a meternos porque ya nos han robado"."Muchos compañeros trabajan en bicicleta y si no los hacemos no es por malos sino por nuestro bienestar", dijo a, Fiorella Haudut.En la ciudad de Paraná unas 250 personas realizan este trabajo y según indicó la joven "cuando rechazamos tres pedidos nos pausan", lo cual implica que estén muchas horas a la espera de poder concretar un envío."Queremos que nos escuchen y nos entiendan", remarcó y agregó que "en las últimas semanas, las zonas se extendieron mucho y nos tocan barrios muy peligrosos como Gauchito Gil, La Floresta, CGT donde no nos metemos. También Nos tocan envíos a Oro Verde, Colonia y no los hacemos".Por esta protesta de los repartidores, el servicio de delivery se verá interrumpido hasta la hora 22.