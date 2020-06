Paro de colectivos: Choferes rechazaron la oferta del pago parcial de la deuda

Tras 21 días de paro del transporte urbano en Paraná y el área metropolitana, la empresa Buses Paraná, propuso un método de pago para que se reactive el servicio. Este lunes pagarían lo adeudado del mes de abril y cuatro mil pesos de un bono. La oferta fue rechazada ya que "hasta que no paguen la totalidad de la deuda no se levanta el paro", señaló el secretario Gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, a"La empresa iba a abonar hoy, lo que resta del sueldo de abril e hizo una propuesta de pagar los cuatro mil pesos, que corresponden a un bono que debía ser pagado en febrero, pero fue rechazada la oferta, ya que", comentó el sindicalista.En este sentido remarcó que "aún restan ocho mil pesos de diciembre, que corresponde a la última escala salarial; más los días descontados por la medida de fuerza. Además,".En torno a la visita a Paraná, del ministro ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, Groh mencionó que "tenemos muchas expectativas, nuestro secretario general va a estar reunido con las autoridades y esperamos que se pueda llegar a un acuerdo. A su vez, este martes, a partir de las 15 hay otra audiencia, para saber si podemos comenzar a solucionar el conflicto".Al finalizar, sentenció que "tiene que llegarle la dinero al trabajador, no hay otra alternativa. Cuando la empresa pague lo que debe, se levantará la medida. Esperamos solucionar el problema de acá hasta fin de año, para no caer siempre en lo mismo".