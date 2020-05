Se realizó la Peregrinación y Misa de los Trabajadores

Bajo el lema "Madre del pan y la salud, no nos sueltes de tu mano", este domingo se realizó la tradicional Peregrinación de los Trabajadores al Santuario de Schöenstatt. Debido a la cuarentena por la pandemia, en esta 31º edición, la muestra de fe no contó con peregrinos y la protagonista fue la imagen de la Virgen.Norberto Leiva, integrante del Movimiento Apostólico Schöenstatt."Queremos pedir por aquellos que en esta situación no tiene trabajo.", indicó.Y agregó que "como todos los años, recibimos la colaboración del cuerpo de Bomberos Voluntarios y de Transito, para partir desde la Catedral y traer a la Virgen al santuario".En ese sentido, dijo que "la madre nos cuida y nos cobija en nuestras familias y en el camino de nuestra vida.".Sobre la peregrinación, expresó que "fue realmente una acción muy especial que se pudo realizar, ella está pronta para acompañar a sus hijos. Si bien los fieles no estuvieron presentes, si lo hicieron con el corazón y acompañaron desde sus casas y sus lugares de trabajo".