Video: "El arte nos va a salvar", expresó a Elonce TV el violinista Leandro Lovato

En el programa Peña Entre Todos, violinista Leandro Lovato, tocó el adelanto de una canción de su próximo disco, dedicada a Néstor Garnica y sus bailarines. También, interpretó con su instrumento una melodía de Sixto Palavecino.



"Estoy en mi casa de Rosario, cumpliendo la cuarentena como corresponde", contó a Elonce TV el violinista, a la vez que expresó "estoy muy contento por vos Francisco, que estés trabajando desde Entre Ríos porque sé cuánto amas a tu provincia y a tu gente".



Sobre su carrera antes de la cuarentena, dijo que "veníamos trabajando todos los fin de semana, el último show que hicimos fue el 29 de febrero en Mendoza. No sabíamos que ese iba a ser el último, a la semana siguiente se empezaron a caer todas las presentaciones del mes de marzo".



"Esta etapa me agarro de girar y mostrar el disco actual que es Musiquero, en el cual tengo como invitados a Los Nochero y Sergio Torres, un cantante de música tropical. El año pasado estaba grabando un disco, y en este tiempo pude terminar las mezclas", contó.



Y agregó que "la particularidad de este disco, es que gozó de tiempo, cosa que antes no me había pasado. Tuvo muchas horas de desarrollo y de trabajo porque como no tenía nada que hacer, me pude dedicar de lleno. Creo que logre un audio muy particular, como los de antes más analógico o vintage".



"Es la primera vez que me toca ser operador, productor y músico a la vez. Lo integre solo, y estoy muy contento y conforme con el resultado", indicó.



Sobre la canción que compuso en honor a Néstor Garnica dijo "es el violinista floklórico más clásico que tenemos. Tiene mucho estudio académico y el que más ha aplicado todo sus estudios al servicio de la música popular argentina. Lo conozco desde muy chico, tengo recuerdos de haber jugado en el parque con él".



Al respecto de sus proyectos, contó que "nosotros teníamos un calendario que vamos a tratar de seguir, al menos hasta ahora no lo hemos alterado. La fecha de salida del disco es el mes de septiembre, igual todo depende de cómo evolucione la pandemia y guiándonos por los pasos que dé el Gobierno Nacional".



Al finalizar dijo que "creo que nuestra función es muy importante y es estar al lado de nuestra gente, estoy convencido que el arte y todas las expresiones son las herramientas que nos van a liberar y nos van a llegar esa libertad profunda y autentica. Es lo único que va a curar a este mundo infectado, y no me refiero solamente a la pandemia, son muchas cuestiones sobre todo con lo emocional y espiritual".



Y remarcó que "el arte es lo único que nos va a salvar, siento una necesidad de acompañar a nuestra gente y que tenga paciencia. Seguramente van a encontrar la cura y será algo anecdótico. Estamos viviendo nuestra experiencia en esta situación tan extrema".