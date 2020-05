Bahl supervisó las mejoras que iniciaron esta semana en barrio Capibá

El intendente Adán Bahl supervisó este sábado los trabajos que iniciaron esta semana en barrio Capibá. Se trata de arreglos de calles, limpieza, desmalezado y nuevas luminarias. El objetivo es garantizar servicios y la transitabilidad en un total de 40 cuadras para que vuelvan a poder ingresar patrulleros y ambulancias. Destacan que era un reclamo sin respuesta desde la anterior gestión."El trabajo en los barrios es imprescindible, sobre todo en este lugar donde la cuenca es bastante complicada. Cuando hay lluvias las calles se vuelven intransitables, lo que no permite entrar ni salir del barrio", manifestó el mandatario municipal.Cabe destacar que la intervención comenzó en calle 924, que es uno de los accesos. De esta manera, se tuvo en cuenta la demanda de los vecinos de que puedan circular ambulancias, remises y también para más seguridad al facilitar el tránsito de la policía."Se trata de un trabajo intensivo entre las distintas áreas de la Municipalidad con colaboración de la Dirección Provincial de Vialidad y estamos trabajando de igual manera todos los días en los distintos barrios de la ciudad", sostuvo Bahl, y agregó: "En esta zona en particular son cuarenta cuadras a mejorar, lo que demandará entre 10 y 15 días de trabajo. Son obras que vienen a mejorar la calidad de vida y la seguridad en un sector de la ciudad abandonado durante mucho tiempo".La diputada provincial Carina Ramos, que también participó de la recorrida, señaló: "Acompañando al intendente en esta visita a un trabajo muy esperado por los vecinos. Tomamos contacto con la presidenta de la comisión vecinal y un grupo de vecinos quienes nos manifestaron su alegría y las ganas que tienen de que poco a poco el barrio vaya mejorando en cuanto a infraestructura y bienestar".Por su parte Maximiliano Argento, secretario de Obras Públicas, detalló: "Este sábado estuvimos en distintos barrios donde llevamos adelante este tipo de obras. En el caso de Capibá, estamos haciendo un abordaje integral junto a distintas áreas del Municipio que consta de mejoras en las calles, cunetas, nivelado, arreglo de caños rotos y también nueva iluminación, lo que significa un cambio más que importante para los vecinos".De la recorrida participó además el concejal Sergio Elizar."Calle 924 que es uno de los accesos al barrio era la más destruida, no entraba el patrullero ni la ambulancia. El año pasado tuvimos una reunión con el jefe departamental de Policía y el jefe de la Comisaría 15°. Le solicitamos también a la Dirección de Comisiones Vecinales que nos diera una solución pero terminó la gestión y no tuvimos respuesta. Hoy las máquinas ya están trabajando y estamos muy agradecidos", sostuvo Graciela Torres, presidenta de la comisión vecinal de Capibá.